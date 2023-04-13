Госдума приняла закон о повышении штрафов за продажу сигарет и вейпов несовершеннолетним

Фото: Пресс-служба Госдумы

Государственная дума во втором и третьем чтении приняла закон о повышении штрафов за продажу сигарет и вейпов несовершеннолетним. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Документ устанавливает для граждан штрафы за продажу кальянов, сигарет, вейпов и другого табака или никотинсодержащей продукции несовершеннолетним в размере от 40 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — от 150 до 300 тысяч рублей, а для юрлиц — от 400 до 600 тысяч рублей.

Также законом повышаются штрафы за вовлечение детей в процесс потребления табака. Штраф для граждан составит от двух до пяти тысяч рублей. Если родитель или опекун ребенка совершает правонарушение, то его смогут оштрафовать на 5–7 тысяч рублей, говорится на сайте Госдумы.

Более четверти взрослого населения в России курят, при этом 15 процентов из них предпочитают именно вейпы, однако растет и доля тех, кто готов потреблять никотин в различных формах, без привязки к конкретным устройствам, заявил владелец табачного консалтингового агентства Fedotov Group Евгений Федотов.

Насколько вейпы опасны для здоровья и в каких странах на них уже действует запрет — в материале «Вечерней Москвы».