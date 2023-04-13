Суд отправил под домашний арест петербуржца, у которого пряталась Трепова

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Суд отправил под домашний арест мужчину, у которого пряталась Дарья Трепова, подозреваемая в совершении теракта в кафе Санкт-Петербурга. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

— Ленинский районный суд Санкт-Петербурга, удовлетворив ходатайство следствия, огласил постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Дмитрия Касинцева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 205.6 УК РФ («Несообщение о преступлении» — прим. «ВМ»), — говорится в сообщении.

Под домашним арестом он проведет два месяца, до 10 июня. По данной статье мужчине может грозить до года лишения свободы, передает РИА Новости.

Теракт, о котором идет речь, произошел в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. По версии следствия, Трепова принесла бюст со взрывным устройством на встречу поклонников с Татарским. В результате взрыва журналист погиб, еще 42 человека пострадали.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Подозреваемую задержали. Во время допроса она частично признала свою вину, однако заявила, что не знала о том, что внутри бюста находится взрывчатка. О том, кто такая Дарья Трепова и как ей удалось совершить задуманное, — в материале «Вечерней Москвы».