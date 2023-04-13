Новое землетрясение магнитудой 4,3 произошло на юго-востоке Турции

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Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировано на юго-востоке Турции. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщили в управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

— В районе Синджик Адыямана, в 16:26 произошло землетрясение магнитудой 4,3, — говорится на сайте управления.

Очаг землетрясения находился на глубине семь километров.

Недавно землетрясение магнитудой 5,8 произошло недалеко от города Петропавловск-Камчатский. Очаг землетрясения залегал на глубине 89 километров. Интенсивность толчка оценили примерно в четыре балла.

Позже вулкан Шевелуч выбросил столб пепла на высоту до 20 километров. Облако смеси красноватого оттенка накрыло четыре населенных пункта: Ключи, Усть-Камчатск, Козыревск и Эссо.

Шлейф пепла от вулкана растянулся на 500 километров, облако может накрыть Петропавловск-Камчатский. По оценкам ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет.

Насколько опасен выброс вулканических масс и как он может повлиять на здоровье жителей Камчатки — в материале «Вечерней Москвы».