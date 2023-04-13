Расписание движения поездов на четырех направлениях МЖД изменится с 15 апреля

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Расписание пригородных поездов четырех направлений Московской железной дороги (МЖД) изменится с 15 апреля. Это связано с модернизацией инфраструктуры. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщили в пресс-службе МЖД.

В связи с ограничениями некоторые составы выведут из расписания. Часть электропоездов проследует укороченным маршрутом, а у нескольких электричек изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте.

Так, на Киевском направлении с 15 апреля по 19 мая закроют четвертый главный путь. Движение поездов будет осуществляться по соседним путям. В связи с этим из расписания выведут несколько аэроэкспрессов в аэропорт Внуково и электричек, которые курсируют между Москвой и станцией Солнечная. Некоторые поезда проследуют по укороченному маршруту от или до станции Минская.

По вторникам и четвергам с 17 апреля по 25 мая (кроме праздничных дней) на Ярославском направлении частично изменится расписание электропоездов в связи с проведением ремонтно-путевых работ на Северной железной дороге, передает сайт МЖД.

Корректировки произойдут в расписании движения пригородных поездов Курского и Рижского направлений. На этом скажется то, что с 16 по 29 апреля пройдут работы по модернизации объектов энергообеспечения на участке Красный Строитель — Подольск.

С 17:00 до 06:00 с 15 на 16 апреля и с 16 на 17 апреля на Савеловском направлении первого Московского центрального диаметра изменится расписание поездов из-за строительства ТПУ «Лианозово».