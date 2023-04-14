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Второй художественный фестиваль «Арт-пристань» пройдет в Москве 20 мая

Лейла Алиева
Город
Второй художественный фестиваль «Арт-пристань» пройдет в Москве 20 мая
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В парке «Кузьминки» 20 мая пройдет ежегодный фестиваль «Арт-пристань», где российские мастера распишут 20 лодок по собственным художественным проектам. Мероприятие будет посвящено дню рождения зоны отдыха.

Заявки на участие принимаются до 5 мая. Кандидатам необходимо создать предварительный эскиз рисунка, который планируется нанести на лодку. После этого экспертное жюри рассмотрит заявки и выберет 20 победителей, имена которых объявят 7 мая.

Финалистов пригласят на роспись лодок 20 мая, передает официальный сайт мэра Москвы.

В медиацентре парка «Зарядье» 22 апреля заработает масштабный проект, посвященный отечественному комиксу. Гостей фестиваля ждут воркшопы, лекции, различные встречи и паблик-токи. В творческой лаборатории проекта «Фанерон» посетителей научат рисовать комиксы, а также расскажут о том, как снимается документальное кино.

На весенний сезон в городских зонах отдыха запланирована обширная просветительская программа. В нее вошли экскурсии, лекции и уличные фотовыставки. Подробнее о мероприятиях рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

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