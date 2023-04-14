В ЛНР сообщили о смене тактики обстрелов ВСУ

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Украинская артиллерия за сутки снизила интенсивность ударов ЛНР и активизировала обстрелы прифронтовых населенных пунктов. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

— В зоне ответственности 2-го армейского корпуса ВС РФ за истекшие сутки наблюдается снижение интенсивности обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины, — рассказал он.

По мнению Марочко, причиной этого могли стать неблагоприятные погодные условия или экономия боеприпасов ВСУ, передает РИА Новости.

12 апреля в Минобороны России сообщили, что штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» овладели тремя городскими кварталами в районе Артемовска. Согласно сводке ведомства, действия противника на флангах сковывали подразделения воздушно-десантных войск.

9 апреля российские войска уничтожили хранилище с 70 тысячами тонн топлива в Запорожье, накопленного для обеспечения действий ВСУ. Также в Харьковской области был поражен командный пункт группировки украинских боевиков «Харьков». Кроме того, российские военные уничтожили 14 украинских беспилотников в районах ДНР и ЛНР.