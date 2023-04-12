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Штурмовые отряды «Вагнер» овладели тремя городскими кварталами в районе Артемовска

Полина Пашкина

Сюжет: 

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Штурмовые отряды «Вагнер» овладели тремя городскими кварталами в районе Артемовска
Фото: Минобороны РФ

Штурмовые отряды «Вагнер» овладели тремя городскими кварталами в районе Артемовска. Об этом в среду, 12 апреля, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Согласно сводке ведомства, действия противника на флангах сковывали подразделения воздушно-десантных войск.

По состоянию на 12 апреля за минувшие сутки российские военные уничтожили более 245 украинских военных. Удары оперативно-тактической авиации, ракетных войск и огонь артиллерии «Южной» группировки войск позволили поразить резервы противника, который пытался проникнуть в Артемовск со стороны Часова Яра и Богдановки.

Кроме того, на Донецком направлении были поражены подразделения 28-й механизированной бригады вооруженных сил Украины, передает Telegram-канал «Минобороны России».

СМИ со ссылкой на жительницу Артемовска ранее сообщили, что летом 2022 года киевские военные перевозили оружие в автомобилях с эмблемами Красного Креста. Это является нарушением международного гуманитарного права.

Украинские военные не понимают, зачем они сражаются в Артемовске. Такое мнение высказал в статье для немецкого издания Bild журналист Ян Хумин.

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