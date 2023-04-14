«Любит продефилировать перед публикой»: Московский зоопарк показал кошечку ягуарунди

Фото: Telegram / Московский зоопарк

Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

Московский зоопарк в пятницу, 14 апреля, опубликовал видео с кошкой ягуарунди, которая с приходом тепла вышла на публику.

На кадрах животное прогулялось по уличному вольеру под солнечными лучами.

— Восхищаясь скрытностью манула, мы как-то позабыли про его соседку — интересную кошечку ягуарунди. А она зимой ведь тоже не особо нам показывалась. Да и с местностью сливается не хуже манула. Но с приходом тепла иногда любит продефилировать перед публикой, — говорится в Telegram-канале «Московский зоопарк».

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / Московский зоопарк

Сосед ягуарунди — манул Тимофей — ведет ночной образ жизни. Он предпочитает выходить из домика поздним вечером. В это время животное ходит по сугробам, крышам и лесенкам своего уличного вольера.

Кроме того, манул Тимофей часто может выпрашивать еду у сотрудников заведения. Московский зоопарк время от времени публикует видео с символом зоосада. Так, в последний раз манул на опубликованных кадрах разгуливал с крысой в зубах.

Еще одним любимцем публики является белый медведь Диксон. Он добивается успехов на тренировках. Медведь разучил новую команду. Теперь животное может выполнить упражнение «Пять»