Медведев предупредил об исчезновении Польши в случае конфликта России и НАТО

Фото: Пресс-служба Госдумы

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал «тупицей» премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, заявившего, что у Украины якобы «есть право» на удары по территории России.

— Не знаю, кто выиграет или проиграет такую войну, но с учетом роли Польши в качестве форпоста НАТО в Европе эта страна точно исчезнет вместе с ее тупым премьером, — написал Медведев в Twitter.

Моравецкий также добавил, что в случае прямого столкновения России и Североатлантического альянса последний «быстро победит». Для большей доступности текст Медведев опубликовал сразу на двух языках: английском и польском.

Также зампред Совбеза РФ поделился мнением, что как только закончится западное финансирование, закончится сама Украина, потому что это государство никому не нужно.

Сценариев, при которых может начаться столкновение РФ и НАТО, огромное множество. Спровоцировать конфликт способны даже незначительные на первый взгляд действия с обеих сторон. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Сергей Марков.