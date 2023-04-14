Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Мы придем за вами»: на Украине показали фильм с угрозами военным из России

Евгений Силаев

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Мы придем за вами»: на Украине показали фильм с угрозами военным из России
Фото: putyla.bukoda.gov.ua

Украинский телеканал «2+2» показал фильм «Расплата», содержащий призывы к расправе над российскими военными, чиновниками и журналистами.

— Важная составляющая — это содействие преступлению. Поэтому Киселевым, Скабеевым и Соловьевым тоже нужно быть готовыми, — говорится в фильме.

Выход фильма приурочен к годовщине событий в Буче. Авторы картины обвиняют Россию в «убийстве мирных жителей», что неоднократно было опровергнуто Министерством обороны.

Кроме того, авторы заявляют о существовании «украинского аналога «Моссада» и призывают к «внесудебному наказанию» российских военных и руководителей. Отдельное внимание уделяется главе телеканала RT Маргарите Симоньян, генеральному директору медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву и ведущей программы «60 минут» Ольге Скабеевой.

Журналистов обвиняют в «подстрекательстве к совершению преступлений» и советуют «приготовиться». Видео заканчивается фразой: «Мы придем за вами, спрятаться не удастся никому», передает РИА Новости.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский выразил мнение, что украинское правительство специально не восстанавливает город Бучу за бюджетные деньги, желая сохранить «картинку горя» для западных партнеров, чтобы было проще просить о помощи.

Украина Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Зачем в современном мире нужны субботники

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему самокаты — это будущее мегаполисов

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Вопросы могут придумать жители: как будет проходить краеведческий диктант «Московский код»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Принимая Христа

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Импортозамещение работает не только в промышленности, но и в культуре

Никита Миронов
Никита Миронов

Козловский и Ургант остались без публики

Николай Самусь
Николай Самусь

Пора научиться убирать за собой: одна из наиболее острых проблем в наши дни — космический мусор

Все мнения
О проекте