«Мы придем за вами»: на Украине показали фильм с угрозами военным из России

Фото: putyla.bukoda.gov.ua

Украинский телеканал «2+2» показал фильм «Расплата», содержащий призывы к расправе над российскими военными, чиновниками и журналистами.

— Важная составляющая — это содействие преступлению. Поэтому Киселевым, Скабеевым и Соловьевым тоже нужно быть готовыми, — говорится в фильме.

Выход фильма приурочен к годовщине событий в Буче. Авторы картины обвиняют Россию в «убийстве мирных жителей», что неоднократно было опровергнуто Министерством обороны.

Кроме того, авторы заявляют о существовании «украинского аналога «Моссада» и призывают к «внесудебному наказанию» российских военных и руководителей. Отдельное внимание уделяется главе телеканала RT Маргарите Симоньян, генеральному директору медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву и ведущей программы «60 минут» Ольге Скабеевой.

Журналистов обвиняют в «подстрекательстве к совершению преступлений» и советуют «приготовиться». Видео заканчивается фразой: «Мы придем за вами, спрятаться не удастся никому», передает РИА Новости.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский выразил мнение, что украинское правительство специально не восстанавливает город Бучу за бюджетные деньги, желая сохранить «картинку горя» для западных партнеров, чтобы было проще просить о помощи.