Пушилин: Первые партии зерна из Мариуполя отправят через неделю-две

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Первые партии зерна из порта в Мариуполе будут отправлены через одну-две недели. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

По его словам, в республике готовы запустить все восстановленные на данный момент мощности. Пушилин добавил, что поставляющие в Мариуполь стройматериалы суда будут обратно доставлять зерно.

— В ближайшие неделю-две мы сможем уже говорить о том, что первые партии зерна отправляются через Мариупольский морской торговый порт, — заявил Пушилин в своем Telegram-канале.

14 марта Россия объявила о решении продлить зерновую сделку, срок которой истекал 18 марта. В рамках соглашения Украине предоставляется возможность вывоза произведенного зерна из черноморских портов.

Какое значение эта сделка имеет для России и почему страна пошла на ее продление, «Вечерней Москве» рассказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.