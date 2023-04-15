WSJ: Илон Маск открыл компанию в области искусственного интеллекта

Фото: NASA/Bill Ingalls

Известный американский предприниматель Илон Маск продолжает развивать бизнес в разных сферах. Он открыл компанию в сфере искусственного интеллекта (ИИ) под названием X.AI, сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

По сведениям издания, новая компания Маска зарегистрирована в американском штате Невада. На данный момент единственным ее руководителем числится Илон Маск. Секретарем при этом назначен финансовый директор бизнесмена Джаред Бирчалл.

Американские СМИ уже сообщали, что Илон Маск подбирал себе команду разработчиков, которых планировал пригласить в новую компанию. Эксперты считают, что проект Маска будет конкурировать с OpenAI, которая прославилась своим изобретением ChatGPT.

Американская компания Space X, которая тоже была основана предпринимателем Илоном Маском, запланировала испытания сверхтяжелой ракеты. Известно, что запуск должен пройти уже в будущий понедельник. Space X запустит сверхтяжелую ракету с космодрома, расположенного в американском штате Техас.