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Приметы и советы

Священник рассказал, можно ли покупать уже освященные куличи в магазине

Виктория Родимкина
Общество
Священник рассказал, можно ли покупать уже освященные куличи в магазине
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Многие люди задаются вопросом: можно ли покупать уже освященные куличи на Пасху в магазине. Священнослужитель Русской православной церкви Николай Савченко рассказал, действительно ли такие куличи считаются освященными.

По словам священника, освящение кулича — это благочестивое, но не обязательное дело.

Отец Николай также отметил, что освящение куличей подобно освящению урожая. В данном случае верующие приносят в церковь лишь несколько плодов.

— Это подобно освящению начатков урожая. Верующие приносят в храм некоторые плоды своего урожая, но не весь урожай, который просто невозможно принести, — заявил священник.

Православный человек также может освятить всего один кулич и этого будет достаточно. Покупка уже освященного кулича возможна, но не стоит отменять посещение церкви на Пасху по этой причине. Отец Николай также подчеркивает, что освящение кулича должно быть проведено только руками священника, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Если появится возможность приготовить кулич самостоятельно, «Вечерняя Москва» узнала рецепт самой воздушной и ароматной пасхальной выпечки, от которой будут в восторге все члены семьи.

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