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Более 30 инспекторов ЦОМП будут дежурить в метро на Пасху

Евгений Силаев
Город
Более 30 инспекторов ЦОМП будут дежурить в метро на Пасху
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

На Пасху, 16 апреля, более 30 инспекторов Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) будут дежурить на 28 станциях метро. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Ожидаем, что на Пасху москвичи и гости столицы будут активно посещать мемориальные комплексы и храмы. Поэтому 16 апреля более 30 сотрудников ЦОМП помогут пассажирам найти нужный автобус, сопроводят по заявкам и в пределах станций и ответят на вопросы, — сказал глава ведомства Максим Ликсутов.

Более 30 инспекторов ЦОМП будут дежурить в метро на Пасху Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Отмечается, что инспекторы помогут горожанам лучше сориентироваться в транспорте. В частности, они объяснят, как найти нужный автобус, подскажут правильную остановку и расскажут о маршрутах, позволяющих добраться до храма.

Кроме того, они могут сопроводить пассажиров в пределах станций. Для этого необходимо заранее оставить соответствующую заявку, передает Telegram-канал ведомства.

Стало известно, что режим работы северного вестибюля станции метро «Кропоткинская» изменят в связи с подготовкой к проведению ночных пасхальных богослужений.

Электрички в Москве и Подмосковье будут выполнять маршруты с дополнительными остановками на Пасху и Вербное воскресенье. Так, на Белорусском направлении МЖД ряд пригородных поездов будет останавливаться на остановочных пунктах Здравница и Отрадное.

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