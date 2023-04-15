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Самолет с Благодатным огнем вылетел в Россию

Евгений Силаев
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Самолет с Благодатным огнем вылетел в Россию
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Самолет с Благодатным огнем вылетел из Иерусалима в Москву. Об этом стало известно в субботу, 15 апреля.

Отмечается, что борт с огнем покинул аэропорт Бен-Гурион в Иерусалиме. Теперь самолет направляется в Москву, передает РИА Новости.

Уточняется, что его доставят специальным рейсом, который прибудет в аэропорт Внуково-3, передает Царьград.

Благодатный огонь сошел 15 апреля в Иерусалиме. Получили его и представители Фонда Андрея Первозванного, которые займутся его доставкой в Россию.

В пасхальную ночь, с 15 на 16 апреля, Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме доставят в Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

Благодатный огонь сходит в Иерусалиме ежегодно. Это таинство считается важным событием для православных верующих, так как символизирует воскрешение Иисуса Христа и тесную связь Сына Божьего с паствой — людьми. Все о предстоящем празднестве в 2023 году — в материале «Вечерней Москвы».

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