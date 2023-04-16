«Позор»: поляки раскритиковали план Дуды «перекрыть России кислород»

Фото: president.pl

Пользователи социальной сети Twitter раскритиковали президента Польши Анджея Дуду за поддержку Украины. Негативные комментарии они написали на странице канцелярии польского лидера.

Глава Польши в ходе визита в Австрию на совместной пресс-конференции с президентом страны Александром Ван дер Белленом снова заявил о поддержке киевского режима и необходимости поставок оружия ВСУ. Кроме того, он предложил «перекрыть России кислород», чтобы добиться прекращения спецоперации.

«Это твои последние судороги в Европе. Ты, президент автократического государства на грани диктатуры, будешь персоной нон-грата в демократических странах. Твое правление останется черной страницей в истории. Позор», — возмутился пользователь Cacek.

«Вы про Польшу хоть говорили или только об Украине?» — поинтересовался Raf.

«А у Украины есть посол или министр, или ее уже представляет Дуда?» — написал AnonM.

«Дуда, вы дискредитируете пост, который занимаете», — заявил Paweł.

14 апреля заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал «тупицей» премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, заявившего, что у Украины якобы «есть право» на удары по территории РФ.