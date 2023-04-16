ВС РФ поразили пункт дислокации «Иностранного легиона» на Донецком направлении

Фото: Минобороны РФ

Российские военнослужащие на Донецком направлении уничтожили пункт временной дислокации «Иностранного легиона». Об этом в воскресенье, 16 апреля, рассказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

Также, по его словам, артиллеристы ликвидировали склад боеприпасов 12-го отдельного десантно-штурмового батальона 110-й мехбригады ВСУ.

В районе населенного пункта Победа экипажи тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» поразили опорный пункт противника вместе с личным составом, сообщил Бигма ТАСС.

15 апреля сообщалось, что командование украинской армии предприняло несколько попыток контрнаступления, в том числе в районе населенного пункта Водяное. По информации военных корреспондентов, в ходе боя российские бойцы ликвидировали и повредили несколько единиц украинской техники.

Пресс-секретарь Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый заявил, что в Артемовске идут самые тяжелые за последние десять лет бои. Он отметил, что российские войска сосредотачиваются в городе.