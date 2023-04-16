Французский политик Ле Пен госпитализирован в тяжелом состоянии

Фото: Youtube / Jean-Marie Le Pen

Основателя крайне правой французской партии «Национальный фронт», ныне «Национальное объединение», экс-депутата Европарламента (ЕП) Жана-Мари Ле Пен госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщает издание Le Point.

По данным французского СМИ, 84-летнему политику стало плохо накануне во второй половине дня. До этого времени Ле Пен чувствовал себя нормально и принимал журналистов у себя в доме. В частности, несколько дней назад вышло его очередное интервью.

По предварительным сведениям, причиной недомогания Ле Пена могла стать сердечная недостаточность, передает Le Point.

В 2022 году Жан-Мари Ле Пен обратился к врачам с легкой формой инсульта.

На президентских выборах во Франции в 2017 году дочь Жан-Мари, Марин, уступила на выборах действующему главе государства Эммануэлю Макрону. Политик заявил, что его дочь проиграла из-за вице-президента партии «Национальный фронт» Флориана Филиппо. Также, по его мнению, президентскую кампанию Ле Пен погубило отношение к темам евро, положения в Европе и пенсиям.