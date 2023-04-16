Медведев поздравил россиян с Пасхой и пожелал мира по завершении СВО

Фото: Администрация президента РФ

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в воскресенье, 16 апреля, поздравил всех с Пасхой. Он также пожелал россиянам долгожданного мира, который настанет после достижения всех целей специальной военной операции на Украине.

— В Светлое Христово Воскресение и Пасхальную седмицу принято желать мира. Я тоже желаю нашей стране и всем нашим людям долгожданного мира. Мира после достижения целей специальной военной операции и полного разгрома врага! — написал Медведев в своем Telegram-канале.

В ночь с 15 на 16 апреля Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин посетили пасхальную службу в храме Христа Спасителя. Богослужение возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Сергей Собянин поздравил москвичей с Христовым Воскресением. По его словам, в дни светлого жизнеутверждающего праздника Пасхи люди испытывают особое желание творить добро.

Мэр Москвы отметил, что празднование Пасхи в столице ассоциируется с душевной атмосферой, теплом, светом и радостью, которую люди получают от выполнения добрых дел.

Владимир Путин в свою очередь отметил, что это торжество дарит верующим надежду и вдохновляет на добрые поступки и помыслы. Кроме того, по его словам, Пасха служит укреплению высоких нравственных идеалов и ценностей в обществе.