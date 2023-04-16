Минобороны: Французские журналисты готовят провокацию с гражданскими в Запорожье

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Журналисты из Франции прибыли в Гуляйполе в Запорожской области для подготовки провокации об ударах Вооруженных сил РФ по гражданской инфраструктуре. Такое заявление сделал в воскресенье, 16 апреля, начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

— По данным радиоразведки, в район населенного пункта Гуляйполе прибыла группа французских журналистов с большой долей вероятности в целях подготовки провокационных видеосюжетов о нанесении группировкой «Восток» ударов по объектам гражданской инфраструктуры и районам проживания мирных жителей, — передает его слова Telegram-канал «Минобороны России».

12 апреля в Минобороны России сообщили, что штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» овладели тремя городскими кварталами в районе Артемовска. Согласно сводке ведомства, действия противника на флангах сковывали подразделения воздушно-десантных войск.

9 апреля российские войска уничтожили хранилище с 70 тысячами тонн топлива в Запорожье, накопленного для обеспечения действий ВСУ. Также в Харьковской области был поражен командный пункт группировки украинских боевиков «Харьков». Кроме того, российские военные уничтожили 14 украинских беспилотников в районах ДНР и ЛНР.