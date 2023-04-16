Express: Польша и Венгрия бросили Украину в тяжелое время, отказавшись от импорта зерна

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Правительства Польши и Венгрии, отказавшись от импорта украинского зерна, бросили Киев в тяжелом положении. Такое мнение высказали в воскресенье, 16 апреля, журналисты британского издания Express.

— Польша и Венгрия прекратили импорт зерна и других продуктов питания с Украины, что поставило местных фермеров в трудное положение, — говорится в публикации.

Фермеры соседних западных государств также отмечали проблемы из-за того, что украинское зерно поступает в больших объемах, что создает избыток на рынке и обрушивает цены, отмечают авторы.

Варшава запретила импорт сельскохозяйственной продукции с Украины до 30 июня. Речь идет о запрете на ввоз зерна, сахара, сухих кормов, семян, хмеля, льна, конопли, фруктов, овощей, говядины и телятины. Венгрия также до 30 июня запретила импорт зерна, масличных культур и нескольких других сельхозпродуктов с Украины.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Польши ввести временный запрет на поставки зерна с Украины напоминает поступок Иуды.

Соседние страны Украины в Восточной Европе дорого платят за содействие ее сельскохозяйственному экспорту, написало французское издание Le Figaro. Так, фермер из Польши Марцин Мисяк рассказал, что поставляемое оттуда зерно не идет на международные рынки или в Африку, «как обещали политики», а остается в стране.