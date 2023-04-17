На могиле бабушки Ивана Урганта спустя полтора года после смерти не поставили памятник

Фото: Белорусский вокзал, Мосфильм, 1970 год

Почти полтора года назад умерла актриса Нина Ургант, которая является бабушкой телеведущего Ивана Урганта. Ее могила находится на Комаровском кладбище под Санкт-Петербургом, на ней до сих никто не установил памятник.

Сын артистки Андрей Ургант пояснил, почему за это время не поставил мемориал.

— Мы пока еще не определились с тем, каким должен быть монумент, думаем. Я не могу сказать, какой именно это будет памятник, вполне вероятно, какое-то надгробие. Думаю, что в самое ближайшее время у нас появится концепция, и мы общими усилиями поставим, — сообщил он «Стархиту».

О смерти советской и российской актрисы театра и кино Нины Ургант стало известно 3 декабря 2021 года. Она скончалась в Петербурге на 93-м году жизни. Трогательный пост, посвященный актрисе, опубликовал на своей странице в соцсети ее внук Иван Ургант.

Андрей Ургант много сил отдал отечественному телевидению и кинематографу. Актера можно увидеть во многих российских фильмах и сериалах, например, «Любовь-морковь» и «Воронины», а программу «Смак» он вел за восемь с половиной лет до появления в передаче именитого сына. Он считает, что поставил карьеру на первое место и мало времени уделял воспитанию наследников. Однако признается, что не хотел бы что-то менять, если бы была такая возможность.