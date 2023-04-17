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Приметы и советы

На могиле бабушки Ивана Урганта спустя полтора года после смерти не поставили памятник

Юлия Курганова
Общество
На могиле бабушки Ивана Урганта спустя полтора года после смерти не поставили памятник
Фото: Белорусский вокзал, Мосфильм, 1970 год

Почти полтора года назад умерла актриса Нина Ургант, которая является бабушкой телеведущего Ивана Урганта. Ее могила находится на Комаровском кладбище под Санкт-Петербургом, на ней до сих никто не установил памятник.

Сын артистки Андрей Ургант пояснил, почему за это время не поставил мемориал.

— Мы пока еще не определились с тем, каким должен быть монумент, думаем. Я не могу сказать, какой именно это будет памятник, вполне вероятно, какое-то надгробие. Думаю, что в самое ближайшее время у нас появится концепция, и мы общими усилиями поставим, — сообщил он «Стархиту».

О смерти советской и российской актрисы театра и кино Нины Ургант стало известно 3 декабря 2021 года. Она скончалась в Петербурге на 93-м году жизни. Трогательный пост, посвященный актрисе, опубликовал на своей странице в соцсети ее внук Иван Ургант.

Андрей Ургант много сил отдал отечественному телевидению и кинематографу. Актера можно увидеть во многих российских фильмах и сериалах, например, «Любовь-морковь» и «Воронины», а программу «Смак» он вел за восемь с половиной лет до появления в передаче именитого сына. Он считает, что поставил карьеру на первое место и мало времени уделял воспитанию наследников. Однако признается, что не хотел бы что-то менять, если бы была такая возможность.

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