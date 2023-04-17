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«Тупица»: пользователи Twitter в Турции резко высказались о Резникове

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Тупица»: пользователи Twitter в Турции резко высказались о Резникове
Фото: flickr/nato

Читатели турецкого издания 23Derece раскритиковали министра обороны Украины Алексея Резникова, который сравнил количество потерь украинской армии с числом жертв землетрясения в Турции.

Ранее украинский чиновник в интервью испанской газете La Razon сказал, что потери Украины в ходе боевых действий «меньше, чем число погибших в результате землетрясения в Турции». Соответствующий пост 23Derece в соцсети Twitter вызвала резкую реакцию пользователей.

«Глупые замечания, звучат как насмешка. Тупица», — написал 10urvk.

«Как это показательно. У вас потери более 200 тысяч. На Украине не осталось мужчин, чтобы воевать», — высказался mehmetnazif1905.

«Этично ли сравнивать мирных жителей другой страны, которые погибли во сне в результате землетрясения или потеряли близких, у которых не было возможности защитить себя, с теми, кто воюет при помощи танков и винтовок?» — возмутился uniquenfierce.

Согласно последней информации, в результате землетрясения в Турции погибли более 48 тысяч человек, еще 115 тысяч пострадали.

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