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Резников: Потери ВСУ меньше, чем жертв землетрясения в Турции

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Резников: Потери ВСУ меньше, чем жертв землетрясения в Турции
Фото: shutterstock

Потери украинской армии за время специальной военной операции меньше, чем количество погибших при землетрясении в Турции. Такое заявление сделал в воскресенье, 16 апреля, министр обороны Украины Алексей Резников.

— Я не могу назвать вам цифру, но могу вас заверить, что общее число меньше, чем число погибших в результате землетрясения в Турции, — уточнил он.

Резников также добавил, что Киев не запрашивает у НАТО войска и справляется силами только своих солдат. Тем не менее жизни личного состава ВСУ важны для командования, которое не старается их сохранить, передает слова украинского министра газета La Razon.

Согласно последней информации, в результате землетрясения в Турции погибли более 48 тысяч человек, еще 115 тысяч пострадали.

По мнению журналиста Яна Хумина, который недавно побывал в Артемовске, украинские военнослужащие не понимают, зачем они сражаются за это место. Обозреватель описал настроение солдат ВСУ как «напряженное, сосредоточенное и обеспокоенное».

Глава ДНР Денис Пушилин 3 апреля сообщил, что российские подразделения подошли почти вплотную к железнодорожной станции в Артемовске. По его словам, противник вынужден отступать на заранее подготовленные позиции в западной части.

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что в случае поражения ВСУ в Артемовске США могут выступить за заморозку конфликта на Украине по текущей линии соприкосновения.

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