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Захарова ответила на слова польского министра Буды об импорте зерна с Украины

Юлия Курганова
В мире
Захарова ответила на слова польского министра Буды об импорте зерна с Украины
Фото: МИД РФ

Польша разговаривает с Украиной до тех пор, пока та ей нужна как «антироссийский инструментарий». Такое мнение высказала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Таким образом она прокомментировала слова министра развития и технологии Польши Вальдемара Буды о том, что запрет на импорт зерна с Украины в Польшу «касается и его транзита в третьи страны».

— Представляете, это Польша так разговаривает с Украиной, пока та ей еще нужна как антироссийский инструментарий. А когда граница будет стерта, а остатки Украины поглощены Варшавой, тогда с местным населением вообще никто не будет разговаривать, — написала дипломат в Telegram-канале.

Она отметила, что такое решение очень показательно с точки зрения разоблачения мнимой заботы Запада о голодающих и нуждающихся в продовольствии.

Правительства Польши и Венгрии, отказавшись от импорта украинского зерна, бросили Украину в тяжелом положении. Такое мнение высказали журналисты британского издания Express.

Польша запретила импорт сельскохозяйственной продукции с Украины до 30 июня. Речь идет о запрете на ввоз зерна, сахара, сухих кормов, семян, хмеля, льна, конопли, фруктов, овощей, говядины и телятины. Венгрия также до 30 июня запретила импорт зерна, масличных культур и нескольких других сельхозпродуктов с Украины.

Украина Польша Мария Захарова МИД РФ
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