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Синоптики пообещали жителям Москвы теплую погоду 17 апреля

Юлия Курганова
Город
Синоптики пообещали жителям Москвы теплую погоду 17 апреля
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В понедельник, 17 апреля, в столичном регионе ожидается облачная и сухая погода.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 8–16 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 7–14 градусов тепла.

Ветер будет дуть южный со скоростью 3–4 метра в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 45 процентов, передает портал «Метеоновости».

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что дневная температура воздуха в Москве понизится в пятницу, 21 апреля, на 3-4 градуса в сравнении с первой половиной недели. Он отметил, что жителям столицы не стоит ожидать морозов, прогнозируется вполне весенняя погода.

На этой неделе, 17–23 апреля, в столице потеплеет: столбики термометров могут показать до плюс 17 градусов. При этом в отдельные дни в городе не исключены осадки, а атмосферное давление в течение недели будет повышенным. Об этом «Вечерней Москве» рассказала ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

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