Умер актер из фильма «Обитаемый остров» Юрий Ашихмин

Фото: patriarchia.ru

Актер Юрий Ашихмин, снимавшийся в ленте «Обитаемый остров», скончался на 61-м году жизни. Об этом сообщила в соцсети «ВКонтакте» его знакомая Алла Вагина.

На странице артиста на сайте «Кино-театр.ру» она уточнила, что Ашихмин умер в больнице 13 апреля после продолжительной болезни.

Ашихмин родился 30 августа 1962 года. Окончил актерские курсы Алексея Германа. В кино дебютировал в 1993 году в фильме «Пленники удачи». Также артист снимался в таких картинах, как «Клеймо», «Бумажный солдат», «Трудно быть Богом», «На игре» и «Юрьев день». Всего на счету Ашихмина около 20 фильмов.