Путешествуем ВМесте
«Путешествуем ВМесте»: из Москвы в Карелию на машине — старинные замки, парк «Рускеала» и гастрономические изыски «Путешествуем ВМесте». Жемчужина Черного моря Сочи. Часть 2: Воронцовские пещеры, дендрарий и океанариум Что посмотреть и куда сходить в Сочи «Путешествуем ВМесте»: Тольятти — «Лабиринт желаний», Жигулевское море и замок Гарибальди «Путешествуем ВМесте»: сердце России — Самара
Приметы и советы
Народный календарь. Как уберечь себя от русалок 20 апреля Народный календарь. Чем стоит полакомиться на Евтихия Тихого, 19 апреля Народный календарь. Почему нельзя впускать и выпускать кошку через окно 18 апреля Народный календарь. Кто сможет прогнать зло на Иосифа Песнопевца, 17 апреля Народный календарь. Как умилостивить водяного на Никиту Водопола, 16 апреля
Умер актер из фильма «Обитаемый остров» Юрий Ашихмин
Актер Юрий Ашихмин, снимавшийся в ленте «Обитаемый остров», скончался на 61-м году жизни. Об этом сообщила в соцсети «ВКонтакте» его знакомая Алла Вагина.
На странице артиста на сайте «Кино-театр.ру» она уточнила, что Ашихмин умер в больнице 13 апреля после продолжительной болезни.
Ашихмин родился 30 августа 1962 года. Окончил актерские курсы Алексея Германа. В кино дебютировал в 1993 году в фильме «Пленники удачи». Также артист снимался в таких картинах, как «Клеймо», «Бумажный солдат», «Трудно быть Богом», «На игре» и «Юрьев день». Всего на счету Ашихмина около 20 фильмов.
Эксклюзивы
Бодрящий и веселящий: сколько чашек кофе в день можно пить без вреда для здоровья «Доступность улучшается»: как изменятся цены на квартиры в Северном районе столицы после открытия метро «Карточные» туры: куда можно поехать за банковской картой и сколько это стоит в 2023 году Подарки из «Большой России»: как доставляют гуманитарную помощь жителям Донбасса Кресла-трансформеры и еда из 3D-принтера: какими будут путешествия через 50 лет
Приметы и советы
Народный календарь. Как уберечь себя от русалок 20 апреля Народный календарь. Чем стоит полакомиться на Евтихия Тихого, 19 апреля Народный календарь. Почему нельзя впускать и выпускать кошку через окно 18 апреля Народный календарь. Кто сможет прогнать зло на Иосифа Песнопевца, 17 апреля Народный календарь. Как умилостивить водяного на Никиту Водопола, 16 апреля
Проще, чем кажется