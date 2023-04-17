«Превратился в скелет»: мать Саакашвили рассказала о состоянии сына

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Состояние здоровья находящегося на лечении в клинике бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили тяжелое. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщила мать экс-политика Гиули Аласания.

По ее словам, Саакашвили едва может передвигаться. Женщина также сравнила состояние сына со здоровьем 100-летнего старика.

— Человек превратился в скелет. Когда он встает, то позвоночник весь скрученный. Что касается еды, то он питается, но, видимо, организм не усваивает пищу, — передает слова Аласании РИА Новости.

Мать Саакашвили напомнила, что защита экс-политика подала иск в Страсбургский суд по правам человека после того, как грузинские суды отказались отсрочить тюремное наказание экс-президенту и направить его на лечение за границу. По ее словам, неизвестно, сколько времени понадобится инстанции для рассмотрения дела.

В октябре 2021 года сотрудники правоохранительных органов задержали Саакашвили в Грузии и заключили его под стражу.

8 ноября 2022 года адвокат Шалва Хачапуридзе заявил, что Саакашвили, возможно, болен туберкулезом, страдает деменцией и еще более чем 30 различными заболеваниями. По его словам, речь идет только о предполагаемых диагнозах.

В пятницу, 7 апреля, экс-политик заявил, что его здоровье стремительно ухудшается и он умирает.