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В отношении британского премьер-министра Риши Сунака начато расследование по вопросу его декларации. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщили в британском парламенте.

Однако ни в самом парламенте, ни в британских СМИ пока не раскрываются детали расследования и его причины. Офис Риши Сунака уже заявил, что начатое расследование парламента касается доли супруги премьера в компании, связанной с уходом за детьми.

В офисе также пообещали оказывать поддержку и содействие расследованию, чтобы доказать прозрачность декларации, передает РИА Новости.

В марте Риши Сунак призвал «ускорить и интенсифицировать» западную военную помощь Украине. Он считает, что теперь Запад способен в случае необходимости «сдержать враждебные действия» со стороны любого государства где бы то ни было.

В конце февраля Сунак также призвал G7 помочь Вооруженным силам Украины наносить удары по российским силам в тылу, для этого он выступил в защиту срочного увеличения поставок оружия киевскому режиму на встрече с лидерами Франции, ФРГ, Италии, Японии, Канады и Соединенных Штатов.