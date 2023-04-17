Стоматолог Жук назвал причины возникновения кариеса

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Стоматолог-ортодонт, вице-президент общества лингвальных ортодонтов России, кандидат медицинских наук Андрей Жук назвал причины возникновения кариеса.

Врач пояснил, что кариес — не заболевание, а патологический процесс, который возникает в твердых тканях зуба и приводит к их разрушению.

Среди основных факторов, которые провоцируют разрушение ткани зубов, — бактерии Streptococcus mutans. Бактерии проникают под поверхностный слой эмали и начинают размножаться внутри зуба, что и ведет к его разрушению. Таким образом, развитие кариеса зависит от двух факторов: количества стрептококков в полости рта и прочности тканей зуба.

Также большую роль играет наследственность. Жук отметил, что при высоком содержании кальция в зубах риск развития кариеса снижается. Это явление в медицине называется кариесорезистентностью.

Врач добавил, что с медицинской точки зрения кариес не считается заразным. Он не передается воздушно-капельным путем при общении с другими людьми, передает aif.ru.

В свою очередь хирург-имплантолог, пародонтолог Евгений Жиленко назвал самую частую ошибку, которая может привести к потере зубов. По его словам, многие не соблюдают гигиену полости рта. В результате развивается глубокий кариес, воспаляется нерв внутри зуба или ткани вокруг корней, передает Царьград.

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