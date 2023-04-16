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Стоматолог Гаева назвала правила ухода за зубами во время смены сезонов

Юлия Курганова
Общество
Стоматолог Гаева назвала правила ухода за зубами во время смены сезонов
Фото: shutterstock

Смена сезона, как и другие факторы, может негативно влиять на здоровье зубов и десен. Об этом сообщила стоматолог Екатерина Гаева.

По словам врача, лучшая профилактика кариеса в любое время года — это хорошая гигиена полости рта. Зубы нужно чистить два раза в день в среднем по две-три минуты. Также следует использовать ирригатор и зубную нить, рассказала медик в беседе с SM-News.

Раз в полгода или год необходимо посещать стоматолога и проводить профессиональную чистку зубов. Также в рационе должны присутствовать продукты, богатые кальцием и фосфором, заключила Гаева.

Врач-дементолог Валерий Арский рассказал, что в качестве профилактики деменции протезирование зубов играет важную роль. Во всем мире уже долгое время ведутся исследования, выявляющие связь между стоматологическими проблемами и риском появления деменции. Наибольшую опасность представляет потеря зубов, так как она влечет негативные изменения при жевании.

Стоматолог-ортодонт, кандидат медицинских наук, вице-президент общества лингвальных ортодонтов России Андрей Жук рассказал «Вечерней Москве» о том, к чему может привести отказ решать стоматологические и ортодонтические проблемы. На фоне некоторых из них кариес и даже удаление зуба покажутся мелочью.

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