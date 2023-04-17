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Диетолог Денисова рассказала, какой кофе полезнее для органима

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог Денисова рассказала, какой кофе полезнее для органима
Фото: Unsplash

Врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Денисова рассказала о пользе кофе.

По словам специалиста, в профессиональном сообществе кофе считается полезным напитком, а иногда кардиологи назначают его своим пациентам, чтобы стимулировать работу сердца. Напиток содержит кофеин и антиоксиданты, которые стимулируют симпатическую нервную систему, сужают сосуды и повышают общий тонус организма

Кардиологи считают, что три-четыре чашечки в день — это оптимальная доза, превышать которую не стоит. Денисова также отметила, что полезнее всего кофе, который варится в турке или в кофемашине. Растворимый кофе может лишь помочь организму проснуться, но не насытит его биологически активными веществами, передает «Радио 1».

В свою очередь диетолог Михаил Гинзбург добавил, что кофе лучше не пить после двух часов дня. По его словам, лучше всего употреблять кофе утром, чтобы зарядиться энергией и настроиться на работу, передает RT.

Ежегодно 17 апреля в мире отмечается Международный день кофе. В России этот напиток тоже любят, и многим тяжело представить без него свое утро. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, сколько чашек кофе можно пить в день, чтобы не нанести вред своему организму.

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