Жителя Ярославской области задержали за призывы к терроризму

Фото: sevbutovo.mos.ru

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя города Гаврилов-Яма Ярославской области по подозрению в призывах к терроризму. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, задержанный поддерживал Вооруженные силы Украины (ВСУ), а также придерживался экстремистских взглядов. Кроме того, он публиковал призывы к убийству российских политиков и совершению диверсий против Вооруженных сил России.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности через Интернет», передает ТАСС.

2 марта сотрудники ФСБ предотвратили поджог военкомата в закрытом городе Новоуральске Свердловской области. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту».