Движение на Дмитровском шоссе восстановили после ДТП

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Москва, Дмитровское шоссе Карта всех событий

Движение транспорта на Дмитровском шоссе восстановлено после произошедшего ДТП. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Движение восстановлено, — пишет Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

Авария, о которой идет речь, произошла на Дмитровском шоссе № 165е, корпус 12. Столкнулись два автомобиля. На место происшествия прибыла скорая помощь. Движение в сторону МКАД оказалось затруднено: были перекрыты три полосы из пяти.

Другая авария случилась на внутренней стороне 85-го километра МКАД. Грузовик не успел затормозить и врезался в легковой автомобиль, после чего перевернулся.

Позднее движение было частично восстановлено.