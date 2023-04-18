Европу предупредили об угрожающем наплыве мигрантов

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Евросоюз предпочитает не обращать внимания на то, что уже явно видны все признаки нового миграционного кризиса. С таким заявлением выступил немецкий политик, председатель Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер.

— ЕС в полусне забредает в новый миграционный кризис, хотя резко растущее миграционное давление очевидно. Италия уже объявила чрезвычайное положение, а другие страны ЕС предпочитают этого не замечать. Мы не можем бросить Италию одну, — заявил Вебер в интервью для газеты Bild.

Вебер привел официальную статистику и напомнил, что в одну только Италию с начала года приехало сразу на 300 процентов больше мигрантов, чем за весь 2022 год. В частности, политик призвал уделить особенное внимание отношениям с Тунисом, поскольку именно оттуда на итальянскую территорию прибывает большое количество беженцев.

Граждане европейских государств устали от украинского конфликта и от постоянного наплыва беженцев в их страны. Они все чаще сигнализируют об этом правительствам стран Европы. Со временем подобная ситуация способна привести к последствиям для политиков. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Сергей Маркелов.