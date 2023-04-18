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Приметы и советы

В бундестаге признали окончание гегемонии США и Европы

Ирэна Колесова
В мире
В бундестаге признали окончание гегемонии США и Европы
Фото: Pixabay

Западные страны, которые упорно преследуют свои собственные цели в противостоянии с Россией и Китаем, тем самым все больше оказываются в изоляции от всего мира. В то же время государства Глобального Юга не принимают подобную политику, заявила депутат от фракции «Левые», член комитета бундестага ФРГ по международной политике Севим Дагделен.

— В своем противостоянии с Россией и Китаем администрация Байдена пытается установить мир неоколониального угнетения, чтобы не допустить утраты своего гегемонистского статуса. Нынешним выражением этого стремления являются жесткие требования США и их союзников к странам Глобального Юга участвовать в экономической войне против России и поставлять оружие для опосредованной войны в Украине, — отметила депутат своей статье для издания Jungle Welt.

Дагделен уверена, что западные страны стараются всеми силами вернуть на планету колониальную систему подчинения одних государств другим и удержать непререкаемый авторитет Европы и США. Но слишком многие страны давно не готовы во всем слушать Вашингтон, они хотят выбрать собственный курс развития и следовать только ему, уверена депутат.

Она отдельно выделила тот факт, что многие начинают отказываться от использования доллара США, и мир определенно движется к многополярному устройству.

Такого же мнения придерживаются и обозреватели издания Global Times. Они указали, что Соединенные Штаты Америки зависимы от собственного влияния на другие государства и делают все, чтобы сохранить его как можно дольше. Вашингтон держит «в ежовых рукавицах» своих союзников, чтобы помешать сотрудничеству России и КНР. Для этого США проводят через посредников экономические и геополитические войны. По мнению авторов статьи, такие действия со стороны США приведут весь мир только к расколу и конфронтации.

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