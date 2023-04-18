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В Кремле сообщили, что поездки Путина в штабы «Днепр» и «Восток» не готовились заранее

Лейла Алиева
Общество
В Кремле сообщили, что поездки Путина в штабы «Днепр» и «Восток» не готовились заранее
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Рабочие поездки президента России Владимира Путина в штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении и в штаб Национальной гвардии «Восток» в ЛНР не были запланированы. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщили в пресс-службе Кремля.

— Поездки президента Путина в Херсонскую область и Луганскую народную республику, а также совещания в штабах «Днепр» и «Восток» заранее не готовились, — приводит сообщение РИА Новости.

Утром во вторник, 18 апреля, глава государства приехал в Херсонскую область и посетил штаб группировки войск «Днепр». Во время визита он заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, а также командующего группировкой войск генерал-полковника Олега Макаревича. После этого президент поздравил военнослужащих со светлым праздником Пасхи и подарил им ценную икону.

Затем российский лидер отправился в ЛНР в штаб Национальной гвардии «Восток», где заслушал доклад генерал-полковника Александра Лапина и нескольких других высших офицеров.

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