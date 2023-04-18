Одиннадцать немецких овчарок «с крепкими нервами» закупят для столичного метро

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Управление внутренних дел на Московском метрополитене объявило закупку 11 немецких овчарок для служебных нужд. Согласно проекту контракта, к собакам есть определенные требования по характеру и темпераменту. Документу присвоен статус «Работа комиссии», он размещен на официальном портале госзакупок.

Собаки, которые поступят на службу в столичное метро, должны обладать крепкими нервами и уравновешенным темпераментом. Кроме того, они должны быть внимательными и легко поддаваться дрессировке.

Немецкие овчарки должны обладать абсолютным спокойствием, за исключением возбужденного состояния, вызванного соответствующими обстоятельствами, сообщается в проекте контракта с потенциальным победителем электронного аукциона, размещенном на официальном портале госзакупок.

Пригодность животных к службе определят участники комиссии, в состав которой войдут ветеринарные врачи и специалисты, компетентные в области поведения собак. Немецким овчаркам необходимо будет пройти ряд тестовых упражнений.

В 2023 году в столичном метрополитене обучат больше собак-проводников. В дальнейшем они смогут сопровождать незрячих людей в поездках на метро.