Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Одиннадцать немецких овчарок «с крепкими нервами» закупят для столичного метро

Полина Пашкина
Город
Одиннадцать немецких овчарок «с крепкими нервами» закупят для столичного метро
Фото: Pexels

Управление внутренних дел на Московском метрополитене объявило закупку 11 немецких овчарок для служебных нужд. Согласно проекту контракта, к собакам есть определенные требования по характеру и темпераменту. Документу присвоен статус «Работа комиссии», он размещен на официальном портале госзакупок.

Собаки, которые поступят на службу в столичное метро, должны обладать крепкими нервами и уравновешенным темпераментом. Кроме того, они должны быть внимательными и легко поддаваться дрессировке.

Немецкие овчарки должны обладать абсолютным спокойствием, за исключением возбужденного состояния, вызванного соответствующими обстоятельствами, сообщается в проекте контракта с потенциальным победителем электронного аукциона, размещенном на официальном портале госзакупок.

Пригодность животных к службе определят участники комиссии, в состав которой войдут ветеринарные врачи и специалисты, компетентные в области поведения собак. Немецким овчаркам необходимо будет пройти ряд тестовых упражнений.

В 2023 году в столичном метрополитене обучат больше собак-проводников. В дальнейшем они смогут сопровождать незрячих людей в поездках на метро.

Госзакупки Москва Животные
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Стоит ли ужесточить наказание за государственную измену

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нездоровая реакция на красивое тело

Александра Фадеева
Александра Фадеева

Как меняется столичный район «Марьина Роща»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто хотелось по-человечески

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему самокаты — это будущее мегаполисов

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Вопросы могут придумать жители: как будет проходить краеведческий диктант «Московский код»

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Импортозамещение работает не только в промышленности, но и в культуре

Все мнения
О проекте