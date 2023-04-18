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Традиционное очное шествие «Бессмертный полк» в России в 2023 году не состоится

Полина Пашкина
Общество
Традиционное очное шествие «Бессмертный полк» в России в 2023 году не состоится
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Организаторы традиционного очного шествия «Бессмертный полк» решили отказаться от его проведения в России в 2023 году. Вместо этого будут предложены альтернативные варианты. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщила сопредседатель центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», депутат Государственной думы РФ Елена Цунаева.

По ее словам, ряд регионов отказались участвовать в мероприятии по соображениям безопасности в связи с поступающими угрозами, в том числе Республика Крым.

— Шествие «Бессмертный полк» является единой неделимой историей. Если где-то у людей нет такой возможности, давайте использовать другие варианты, — приводит слова Цунаевой ТАСС.

В этом году организаторы предложили отпраздновать День Победы и провести шествие в гибридном формате. Например, россияне до 30 апреля могут отправить фотографии своих родных, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, на сайт «Бессмертного полка». Снимки покажут на главных телеканалах страны.

Кроме того, в настоящее время определяются точки в Москве, куда можно будет принести портреты героев и разместить их наряду с другими. Также россиянам предложили разместить фотографии героев на окнах автомобилей, напечатать их на футболках, сменить аватары в социальных сетях.

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