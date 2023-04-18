Росреестр: Продажи вторичного жилья в Москве в первом квартале упали на 19 процентов

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Число сделок на вторичном рынке упало в первом квартале этого года на 19 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщили в столичном управлении Росреестра.

В марте было зафиксировано 14,8 тысячи переходов прав на основании договоров купли-продажи жилья. Таким образом, результат прошлого месяца удалось перевесить на 38 процентов.

— При этом мартовский объем регистраций договоров больше, чем в предпраздничном декабре (14 тысяч) и сопоставим с результатом 2020 года, когда за март москвичи оформили 14,8 тысячи прав на квартиры, — отметил руководитель столичного управления Росреестра Игорь Майданов.

Средняя стоимость жилья в Москве на вторичном рынке по итогам февраля 2023 года достигла 14,7 миллиона рублей. Наиболее востребованными у покупателей оказались «двушки», однако по сравнению с январем их доля снизилась с 38 до 36 процентов.

Управляющий директор издания «РБК-Недвижимость» Игнат Бушухин назвал условие, при котором недвижимость в Подмосковье может подешеветь.