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Депутат МГД Козлов: Импортозамещение в газовых коммуникациях является стратегиче­ским вопросом для Мо­сквы

Полина Пашкина
Город
Депутат МГД Козлов: Импортозамещение в газовых коммуникациях является стратегиче­ским вопросом для Мо­сквы
Фото: duma.mos.ru

Независимость от импортной техники, комплектующих и создание собственных производственных мощностей для газового сектора — стратегическая задача для столицы. Об этом во вторник, 18 апреля, рассказал депутат Мосгордумы, координатор проекта «Школа грамотного потребителя» Александр Козлов.

По словам депутата, газовые коммуникации необходимы и важны для Москвы. От сетей зависит комфорт в жилых домах и устойчивая работа жилищно-коммунального хозяйства. Поэтому данная сфера должна продолжать работу вне зависимости от санкций.

— Процессы импортозамещения в этих условиях имеют стратегическое значение. В настоящее время более 91 процента компонентов продукции АО «Мосгаз» полностью производится в России, и это единственно верный путь, — приводит слова Козлова агентство городских новостей «Москва».

Импортозамещение позволяет подготовить основу для стабильной и независимой работы ЖК, считает депутат. На базе «Мосгаза» производство различных комплектующих ведется с 2017 года, что позволяет своевременно модернизировать городские сети.

Козлов добавил, что запуск импортозамещающих мощностей является частью экономической политики правительства Москвы.

Специалисты АО «Мосгаз» завершили реконструкцию газопровода низкого давления в Савеловском районе.

Газ Мосгордума импортозамещение Москва
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