Художник с Украины отказался от спецпремии мира из-за присуждения награды Улицкой

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Украинский иллюстратор Сергей Майдуков отказался от специальной премии мира имени Эриха Марии Ремарка. Художник заявил, что не приедет на церемонию вручения, поскольку главный приз достался российской художнице Людмиле Улицкой.

Уточняется, что Майдуков поблагодарил членов жюри за выбор в его пользу. Однако присутствие на церемонии, по мнению художника, могло повредить его психике, которую он оберегает. Кроме того, для него проблематично сейчас выехать с Украины.

— Я избегаю тяжелых чувств в это время. Пока что в моей жизни достаточно русского присутствия, поэтому я бы просто пришел в другой день, когда не будет церемонии. Я имел бы честь приехать, встретиться с вами и командой вживую и сказать спасибо вживую, — приводит слова украинского иллюстратора издание Osnabruck.

Председатели жюри премии отметили, что пока продолжается специальная военная операция, Майдуков и Улицкая не смогут подняться на одну сцену. Поэтому организаторы приняли решение провести награждение для них в разные дни.

Церемония награждения премии мира имени Эриха Марии Ремарка пройдет в немецком городе Оснабрюке 22 июня.

Президент Украины Владимир Зеленский может лично приехать в Германию в мае этого года. Причиной его визита может стать награждение премией Карла Великого, которая ежегодно присуждается за вклад в объединение Европы.