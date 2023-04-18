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«Для массажа ступней»: в Московском зоопарке обогатили среду обитания сурикатов

Лейла Алиева
Город
«Для массажа ступней»: в Московском зоопарке обогатили среду обитания сурикатов
Фото: Пресс-служба зоосада
Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

Сотрудники отдела «Экспозиции» столичного зоосада обогатили среду обитания для сурикатов. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщили в пресс-службе Московского зоопарка.

— Это площадка из нескольких видов лотков для закладки еды. В центре спила бревна с отверстиями для овощей и фруктов. В торцевой части барабана для сыпучих кормов. Также в центре засыпали мелкий гравий — для массажа ступней сурикатов, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram / Московский зоопарк

Недавно Московский зоопарк опубликовал видео с кошкой ягуарунди, которая с приходом тепла вышла на публику. На кадрах животное прогулялось по уличному вольеру под солнечными лучами.

Сосед ягуарунди — манул Тимофей — ведет ночной образ жизни. Он предпочитает выходить из домика поздним вечером. В это время животное ходит по сугробам, крышам и лесенкам своего уличного вольера.

Кроме того, манул Тимофей часто выпрашивает еду у сотрудников заведения. Московский зоопарк время от времени публикует видео с символом зоосада. Так, в последний раз манул на опубликованных кадрах разгуливал с крысой в зубах.

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