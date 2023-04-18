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Суд оставил в СИЗО журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича

Степан Жирнов
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Суд оставил в СИЗО журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича
Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Мосгорсуд оставил в силе арест журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда во вторник, 18 апреля.

Само заседание проходило в закрытом режиме, так как в материалах дела есть информация с грифом «совершенно секретно». Известно, что его обвиняют по статье «Разглашение государственной тайны».

Видео: Пресс-служба Мосгорсуда

Американского журналиста подозревают в том, что он шпионил в пользу правительства США. По версии следствия, Гершкович собирал информацию о деятельности одного из предприятий военно-промышленного комплекса. Мужчину задержали в Екатеринбурге.

Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста на два месяца, однако сторона защиты обжаловала решение.

Примечательно, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича не просто подозревают в шпионаже, его «взяли с поличным».

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