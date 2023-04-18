Суд оставил в СИЗО журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича
Мосгорсуд оставил в силе арест журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда во вторник, 18 апреля.
Само заседание проходило в закрытом режиме, так как в материалах дела есть информация с грифом «совершенно секретно». Известно, что его обвиняют по статье «Разглашение государственной тайны».
Американского журналиста подозревают в том, что он шпионил в пользу правительства США. По версии следствия, Гершкович собирал информацию о деятельности одного из предприятий военно-промышленного комплекса. Мужчину задержали в Екатеринбурге.
Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста на два месяца, однако сторона защиты обжаловала решение.
Примечательно, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича не просто подозревают в шпионаже, его «взяли с поличным».