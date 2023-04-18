Песков объяснил, почему Путин был в зоне СВО без Герасимова и Шойгу

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Было бы очень рискованно, если бы президента РФ Владимира Путина в его поездке в зону СВО сопровождали министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Об этом во вторник, 18 апреля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Вряд ли целесообразно и верховному главнокомандующему, и министру обороны, и НГШ собираться в одном месте, давать такое искушение противнику. Ну и, конечно же, это большой риск, — сказал он.

Песков уточнил, что в совещании в Херсонской области Шойгу участвовал в режиме видеоконференции. Кроме того, на втором совещании, которое проходило в ЛНР, присутствовал посредством ВКС Герасимов, передает РИА Новости.

Накануне глава государства приехал в Херсонскую область и посетил штаб группировки войск «Днепр». Во время визита он заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, а также командующего группировкой войск генерал-полковника Олега Макаревича. После этого президент поздравил военнослужащих со светлым праздником Пасхи и подарил им ценную икону.

Затем российский лидер отправился в ЛНР в штаб национальной гвардии «Восток», где заслушал доклад генерал-полковника Александра Лапина и нескольких других высших офицеров.