В ЦБ высказались о мифе про исполнение решений по приказу «мировой закулисы»

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Зампред ЦБ Алексей Заботкин опроверг информацию о том, что регулятор принимает решения по приказу «мировой финансовой закулисы».

Так, на просьбу ведущего прокомментировать информацию о том, что регулятор «подчинен мировой финансовой закулисе» и делает то, что она «приказывает», Заботкин призвал относиться к этому тезису как к мифу, сформировавшемуся в 90-х годах прошлого столетия.

В то время в стране, напомнил он, были гиперинфляция и большие бюджетные дефициты. В связи с этим Международный валютный фонд активным образом принимал участие в том, чтобы «помочь достичь макроэкономической стабилизации».

Заботкин подчеркнул, что политику Центробанка в настоящее время определяет исключительно совет директоров, а не «мировая финансовая закулиса», передает РБК.

Глава регулятора Эльвира Набиуллина назвала причины ослабления рубля. По ее словам, это связано с сокращением экспорта и понижением цен на нефть. Набиуллина добавила, что стабилизация курса рубля будет способствовать низкой инфляции.