Пожар в здании управы района Косино-Ухтомский ликвидирован

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Пожар в здании управы района Косино-Ухтомский в Восточном административном округе ликвидирован. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 18 апреля, сообщил источник в экстренных службах.

Отмечается, что итоговая площадь пожара составила 50 квадратных метров. Спасатели оперативно провели эвакуацию людей из здания.

Другой пожар произошел в кафе на Бережковской набережной. По данным МЧС, площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Из-за воздействия огня частично обрушилась кровля здания. В 12:27 пожар был локализован, а в 12:53 — ликвидирован.

15 апреля пожар произошел в жилом доме на улице Флотской в районе Ховрино. Площадь возгорания составила 33 квадратных метра.