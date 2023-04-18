США обвинили семеро людей в проведении кампании в интересах России

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Власти США обвиняют ряд российских граждан в проведении кампании в стране по оказанию влияния в интересах России. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщили в пресс-службе американского Минюста.

Так, во Флориде были выдвинуты обвинения в адрес трех россиян и четырех американцев в проведении «кампании влияния» в интересах российской стороны.

Из документа следует, что присяжные признали достаточной представленную властями доказательную базу для предъявления обвинений четырем американцам и трем россиянам в том, что они действовали в интересах России, а также якобы сотрудничали с ФСБ «для проведения многолетней вредоносной кампании по оказанию влияния в США».

Известно, что обвинения в сотрудничестве с ФСБ уже были выдвинуты против россиянки Натальи Бурлиновой, передает ТАСС.

Накануне власти США обнаружили в Нью-Йорке секретное отделение полиции Китая, двое его сотрудников на текущий момент задержаны. По данным Минюста, задержанные распространяли «пропаганду», в том числе о выборах в США.