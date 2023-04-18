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Приметы и советы

Уголовное дело за оправдание терроризма завели на активиста Ширшикова

Евгений Белоусов
Происшествия
Уголовное дело за оправдание терроризма завели на активиста Ширшикова
Фото: shutterstock

Уголовное дело об оправдании терроризма возбудили в отношении активиста из Екатеринбурга Ярослава Ширшикова. Об этом стало известно во вторник, 18 апреля.

Утверждается, что Ширшиков в социальных сетях опубликовал пост, в котором поддержал убийство военкора Владлена Татарского. В частности, пиарщик назвал погибшего «отморозком» и заявил, что не испытывает «ни тени печали» из-за его смерти.

Теперь активиста задержали, он проходит подозреваемым по уголовному делу. Кроме того, сам Шишриков в своем Telegram-канале писал, что дал интервью журналисту Wall Street Journal Эвану Гершковичу, которого позднее арестовали по делу о шпионаже, передает ТАСС.

До этого стало известно, что к Ширшикову пришли с обыском сотрудники правоохранительных органов.

Теракт, при котором погиб Татарский, произошел в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. В результате взрыва журналист получил смертельные ранения, еще 42 человека пострадали.

В Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что убийство военкора Владлена Татарского готовил гражданин Украины Юрий Денисов, который посредством сервиса доставки через посредника передал Дарье Треповой взрывное устройство.

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