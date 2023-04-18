Инспекции судов в Стамбуле в рамках зерновой сделки не проводят уже два дня

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Инспекции судов в рамках зерновой сделки не проводятся в Стамбуле уже два дня. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

— Мы открыто докладываем о том, что происходит. Инспекции не проводились вчера и сегодня, — заявил он.

По словам представителя генсека, в Совместном координационном центре в Стамбуле идет активное обсуждение с участием российской, украинской и турецкой сторон. Однако к согласию пока прийти не удалось, передает слова Дюжаррика ТАСС.

Никакого движения в ситуации вокруг зерновой сделки нет, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Он подчеркнул, что существуют вопросы по поводу работы Совместного координационного центра в Стамбуле, которые необходимо разрешить.

Словакия приостанавливает импорт зерна и сельскохозяйственной продукции с Украины. Аналогичные меры рассматривают в Болгарии, уже запретили ввоз украинских продуктов Венгрия и Польша. С чем может быть связан такой запрет и какое это имеет значение для России, «Вечерней Москве» рассказал доктор экономических наук, аналитик аграрного рынка Леонид Холод.